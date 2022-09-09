قصر باكنغهام يعلن الحداد على ملكة بريطانيا حتى 7 أيام من الجنازة

أعلن قصر باكنغهام، منذ قليل، أن فترة حداد على روح ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة من قبل العائلة الملكية، وفق ما أوردته صحيفة «بي بي سي» البريطانية.

وذكر قصر باكنجهام في بيان: «بعد وفاة جلالة الملكة، يتمنى جلالة الملك أن يتم الاحتفال بفترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة»، لافتا إلى أنه لم يتم تأكيد موعد جنازة الملكة بعد.

حضور الحداد من قبل العائلة الملكية

وأضاف البيان أنه سيتم الاحتفال بالحداد الملكي من قبل أفراد العائلة وموظفي وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية، جنبًا إلى جنب مع القوات الملتزمة بالواجبات الاحتفالية.

تكريم الملكة

وتكريما للملكة إليزابيث الثانية حول مجهودها العظيم الذي بذلته طيلة حياتها في رفعة بريطانيا، سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن.