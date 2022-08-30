استمرار الاشتباكات في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء

لا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء، وحذرت خلية الإعلام الأمني في بغداد، اليوم الثلاثاء، من نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو تعود إلى أحداث سابقة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

إخماد حريق في بغداد

وتمكنت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق، من إخماد حريق اندلع في منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

اندلاع حريق داخل مخزن للأجهزة

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان، إن الحريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في الكرادة، مشيرة إلى تمكن فرقها من السيطرة على النيران.