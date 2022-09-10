الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إذ تتأثر بامتداد مرتفع جوي مع استمرار وجود نسبة رطوبة سنشعر بها خلال فترات النهار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

الطقس في فترة النهار حار رطب على سواحلنا الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية دينا شرف: «الطقس في فترة النهار حار رطب على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع وجود نسبة رطوبة في الجو».

نشاط للرياح على أغلب المناطق خلال الليل

وتابعت: «خلال فترات الليل سيكون هناك نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما سيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يجعلنا نشعر بالاعتدال الكامل خلال فترات الليل على أغلب المناطق الشمالية، ولكن المناطق الأجواء الجنوبية تكون مائلة للحرارة في فترات الليل».