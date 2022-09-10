«الإنتاج الحربي» تبحث إجراءات الانتقال لـ«الإدارية»: العاصمة نقلة حضارية وتاريخية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لبحث عدد من الإجراءات الخاصة بميكنة العمل والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الإنتاج الحربي، بالمهندس خالد العطار، كما أشار إلى أنّ اللقاء يأتي في ضوء عرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، كما تناول الجهود المبذولة للاستعداد والتجهيز للانتقال بمقار المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نقلة حضارية يسجلها التاريخ، ويجني ثمارها الأجيال المقبلة، مثلها في ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى، موضحا أنّ تلك الأعمال يتم تنفيذها على مستوى حضاري متطور يضاهي ما يتم في كبرى الدول التي تعتمد فى عملها على النظم الذكية والحديثة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجراءات الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات في الوزارة لدعم التشغيل الرقمي، واستعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

من جانبه، أشار المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى أنّ وزارة الاتصالات تسعى خلال الوقت الحالي، للانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات، والربط البيني بين سنترال العاصمة الإدارية الجديدة والشبكة الأرضية بسنترال الشروق، ومدينتي، بالتعاون مع المصرية للاتصالات.

أرشفة مليار وثيقة لـ47 وزارة وجهة حكومية

وأوضح أنّ الوزارة انتهت من تنفيذ وربط جميع البرامج التشاركية لإدارة دولاب عمل الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة ويجري حاليا الانتهاء من أرشفة مليار وثيقة لـ47 وزارة وجهة حكومية.

وأشار العطار إلى أنّه جار حاليا تسليم المباني للوزارات والتشغيل الجزئي لـ33 وزارة وجهة حكومية منتقلة للعاصمة، مع عمل التجارب الحيّة لدولاب عمل الحكومة الجديد وإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة للمباني الحكومية.

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لـ وزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي، بأنّ الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية كافة، بإجراءات الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوصول إلى أفضل النتائج قبل البدء في النقل الفعلي للقطاعات الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي، والعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء: المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.