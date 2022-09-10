الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الموقع الرسمي.. 6 خطوات بسيطة

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء باعتبارها واحدة من الخدمات التي يحرص قطاع عريض من المواطنين على معرفتها، حتى لا يتعرضوا لغرامات مالية وعقوبات قد تتصاعد لحد الفصل.

ووفق القابضة للكهرباء، يمكن لـ 28 مليونًا و570 ألف مشترك، الاستعلام عن فواتير الكهرباء سواء كانوا من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، من خلال الآتي:

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

ونقلا عن الشركة القابضة لكهرباء مصر يمكن من خلال رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء معرفة قيمة فواتير المشتركين في جميع الفروع والإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات

وتتمثل خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء، في الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء، ثم الضغط على قسم الخدمات، ويليها الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة، ثم يجب أن يحدد المستخدم اسم المحافظة الخاصة به.

كما يجب ضمن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، أن يُدخل المستخدم الاسم ورقم العداد الذي يتكوّن من 10 أرقام، لتأتي آخر خطوة تتمثل في الضغط على زر استعلام.

كيفية دفع فواتير الكهرباء 2022

ووفق بيان سابق لـ وزارة الكهرباء، فإنه يمكن دفع فواتير الكهرباء، وأبرز الطرق تتمثل في الآتي:

- الدفع من خلال المحفظة البنكية في عدة بنوك، هي: «بنك التعمير والإسكان، بنك مصر، بنك بلوم، بنك أبو ظبي الإماراتي، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك الإسكندرية».

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول المختلفة، من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.

- الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، من خلال الضغط هنا.

- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، مثل: «مكاتب البريد، سداد، ضامن، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، ممكن، البنك الزراعي».

- الدفع من خلال منافذ فوري، التي يتخطى عددها أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير في مختلف محافظات الجمهورية.