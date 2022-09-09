ضبط 91 ألف محل مخالف لمواعيد الغلق بعد قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن متوسط ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وأعمدة الانارة على مستوى المحافظات يتراوح بين 32 و39% على مستوى محافظات الجمهورية منذ انطلاق خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك في 12 أغسطس الماضي حتى الان.

وأضاف أنه تم خفض الإنارة في الشوارع بما لا يضر بالصالح العام وسلامة المواطنين وأيضا تم التشديد على غلق الانارة داخل وخارج المباني الحكومية خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل لاسيما مباني الأحياء ودواوين المحافظات والمديريات الخدمية، مضيفا لـ«الوطن»، أن التنمية المحلية ملتزمة بكل إجراءات ترشيد الاستهلاك من متابعة مواعيد غلق المحلات.

متابعة مواعيد عمل المحلات

وأضاف أنه تم ضبط 91 ألف محل ومطعم ومقهى مخالف لمواعيد غلق المحلات منذ 12 أغسطس الماضي حتى الآن وتحديدا منذ تطبيق قرار ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا الى أن المحلات ملتزمة بالمواعيد الصيفية لعمل وغلق المحلات حيث تعمل حتى 11 مساء وذلك بالنسبة للمحلات والمولات التجارية، أما المطاعم والمقاهي تعمل حتى الواحدة صباحا، والورش داخل الكتل السكنية تعمل حتى السابعة مساء.

خفض إضاءة الإعلانات وواجهات المحلات

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات ومنها متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة من أجل الصالح العام، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تعمل على تطبيق القرار الوزاري 456 لسنة 2020 الخاص بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وأيضا يتم متابعة التزام المولات التجارية والمحلات التي تعمل بأنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية والاعلانات على واجهاتها.

وأشار إلى متابعة التزام كل المباني الحكومية بغلق الكهرباء بعد انتهاء مواعيد العمل وأيضا ترشيد الاستهلاك داخل الأندية والأنشطة الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، وغيرها.