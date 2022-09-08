وزير الكهرباء: وضع خطة لإنشاء 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع عقد تنفيذ الحزمة (LOT-1) بين شركتي الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة سيمنس ألمانيا بحضور كل من سفير اليابان والقائم بأعمال سفير ألمانيا، والتي يستهدف إنشاء مركز تحكم غرب إسكندرية ومركز التحكم الإشرافي، بالإضافة إلى تركيب عدد 300 ألف عداد ذكي بنظام القراءة والتحكم عن بعد، وذلك في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي اطار المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

تحسين كفاءة الطاقة بشركات توزيع الكهرباء

يأتي ذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات توزيع الكهرباء(EG-P36) والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والذي يستهدف المشروع تنفيذ عدد 4 مراكز تحكم يجرى تنفيذها على ثلاث حزم، بالإضافة إلى تركيب حوالي مليون عداد ذكي في نطاق شركات التوزيع (الإرسكندرية – شمال القاهرة – شمال الدلتا).

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 39 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالى 174.2 مليون جنيه مصري، ومدة تنفيذ المشروع 30 شهرا.

القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير

ورحب الوزير بالحضور، وألقى كلمة أكد خلالها اهتمام القيادة السياسية بجودة الخدمة، مضيفا أنه من المتوقع أن تحقق هذه المشروعات أهدافا لصالح جمهور المشتركين والشركات منها والقضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

أضاف أنه في ضوء الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء لتحسين أداء الخدمة وتطوير الشبكة، جرى وضع خطة لتنفيذ وإنشاء عدد 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيا على سائر أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها، وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.

الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية

كما أنه في إطار التوسع في تركيب العدادات الذكية، جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، وإنشاء مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، أن هذه الحلول البرمجية المتقدمة تساعد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباءعلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تحميل الشبكة وخسائرها، وسرعة اتخاذ الاجراءات والقرارات الفعالة اللازمة قبل ظهور المواقف الحرجة على الإطلاق.

جدير بالذكر، أنه جرى طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين بعدد حوالى 530 ألف عداد ذكي ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، وجاري استكمال الإجراءات للتعاقد مع الشركات التي جرى قبول العروض الخاصة بها بنطاق كل شركة توزيع.

​