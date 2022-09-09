«مستشفى الكهرباء»: توفير أجهزة حديثة لعلاج المرضى في أسرع وقت

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، أنه تم استقدام أحدث الأجهزة في قسم الميكروبيولوجي بمستشفى كهرباء ألماظة، لعمل مزارع الدم وجميع أنواع المزارع الأخرى والحساسية، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة تعمل عن طريق الكمبيوتر بالكامل «completely computerized»، ولذلك فهي تساعد على سرعة إظهار النتيجة بدقة عالية، وبالتالي علاج المريض بالمضاد الحيوي المناسب في أسرع وقت استكمالا لمساعي الشركة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء وجموع المواطنين.

سرعة علاج المرضى مع الدقة في إعطاء المضادات الحيوية

وأشار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الأجهزة سوف تحدث طفرة في علاج المرضى من حيث اختصار زمن المزارع، فبعد أن كانت نتيجة مزرعة الدم تظهر بعد 10 أيام، تم اختصار الزمن إلى 48 ساعة، مما سيساعد على سرعة التشخيص ومن ثم سرعة علاج المرضى، مع الدقة في إعطاء المضادات الحيوية وعدم الإسراف فيها.

صيدلية بصعيد مصر تساهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين

وأعلن «سليم» أنه تم افتتاح أول صيدلية للعاملين بصعيد مصر بمنطقة صحارى بمحافظة أسوان لخدمة العاملين وأسرهم بشركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، ومصر العليا للتوزيع لنقل الكهرباء، بحضور المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس سيد فاروق رئيس منطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، والدكتور السيد أحمد فهمي رئيس قطاع أسيوط الطبي، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة ما يقرب من 10 آلاف مستفيد، مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم.