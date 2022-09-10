تكريم أب في حفل تخرج ابنته بجامعة الأزهر بالزقازيق: فاضت روحها وبيدها المصحف

وسط حفل طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الزقازيق، وقف عمر محمد عصفور، يغطي الحزن والألم ملامح وجه، ينتظر تسلم درع تكريم ابنته بدلاً منها، بعدما فاضت روحها إلى بارئها قبل أيام من إعلان النتيجة.

بدا الأب المكلوم متماسكاً متسلحا بالصبر والإيمان، فيما تقف إلى جواره شقيقة الطالبة التي انخرطت في البكاء حزناً عليها.

وضاعف من حالة الحزن التي طغت على أجواء الحفل، صوت إحدى المسؤولات عن تنظيم الحفل، وهي تنعي الطالبة الراحلة التي عُرفت بدماثة أخلاقها وسمعتها الحسنة، قائلة: «ننعي وفاة زميلتنا الخريجة أمينة عمر محمد عصفور، ويتسلم التكريم نيابةً عنها والدها».

وبخطوات متثاقلة، تقدم الأب المكلوم نحو المنصة، ليتسلم درع تكريم ابنته، قائلاً «يشرفني أن أحضر التكريم نيابة عن ابنتي رحمة الله عليها».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو وثق لحظة تكريم أب بدلًا من ابنته التي توفيت قبل حفل تخرجها، وهو ما أثار حالة من الحزن، مبدين إعجابهم بصمود والد الفتاة وحرصه على حضور التكريم.

وقال عمر محمد عصفور، والد الطالبة الراحلة «أمينة»، مقيم بقرية كفر عطالله بمحافظة القليوبية، لـ«الوطن»، إن ابنته التحقت بكلية الدراسات الإسلامية، لرغبتها في تعلم أصول الدين، مشيراً إلى أنها كانت متفوقة رغم زواجها أثناء دراستها في الجامعة.

وأشار «عصفور» إلى أن آخر لقاء بينهما كان يوم وفاتها، حيث اتصل بابنته وطلب ومنها أن تحضر إلى منزله وتناولوا الإفطار، ثم أخبرته أنها ستعود إلى منزلها.

وأضاف: «قبل أن تغادر وقفت ونظرت لي لفترة طويلة، وسألتها إذا كانت تريد شيئاً، فدعت ليّ وغادرت، لمراجعة دروسها في علوم القرآن، وعندما اتصلت بها في المساء لم ترد، توجهت إلى منزلها وعندما دخلت إلى شقتها وجدتها نائمة في غرفتها وفي يدها المصحف، يا ريت أختم حياتي بنفس موتتها».