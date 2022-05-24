الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طالبة بالشهادة الإعدادية ليلة الامتحان

شهدت قرية زرقان التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، وفاة آية حمدي زينة، الطالبة في الشهادة الإعدادية، ليلة الامتحان، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرة الطالبة وأهالي قريتها والطلاب والمدرسين في المدرسة، الذين نعوا الطالبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط حزن شديد من الجميع.

وفاة طالبة الشهادة الإعدادية ليلة الامتحان

وقال أحمد الشناوي مدير عام إدارة تلا التعليمية بالمنوفية، إن وفاة الطالبة آية حمدي زينة، طالبة الشهادة الاعدادية كانت صادمة للجميع، مشيرًا إلى أنها توفيت ليلة الامتحان ولا نعرف أسباب الوفاة، مؤكدًا أن الجميع حزين على وفاة الطالبة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر على فراقها.

تقديم واجب العزاء في وفاة طالبة الشهادة الإعدادية

وأضاف مدير عام إدارة تلا التعليمية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتوجه إلى منزل الطالبة في قرية زرقان برفقة عدد من مسؤولي الإدارة ومدرسين المدرسة لتقديم واجب العزاء في وفاة الطالبة، مؤكدًا أن وفاته أثّرت في الجميع، مشيرًا إلى أنها كانت تتمتع بحسن الخلق ومحبوبه من الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وزميلات ومدرسي الطالبة المتوفية، خبر وفاتها، وقالت الطالبة نور فراج: «ربنا يرحمها ويصبر أهلها»، ونعت عدد من الصفحات وفاة الطالبة، ونشرت صفحة نافذه تلا نعيًا جاء فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبة الشهادة الاعدادية بنت مدرسة زرقان آية حمدي زينة في ذمة الله، اللهم اغفر لها وأرحمها وأرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان وأجعلها ذخرًا لوالديها».