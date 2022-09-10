مصرع شاب في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بطريق «إدكو - رشيد» بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وحُرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارة و«توك توك»

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك»، ما أدى إلى مصرع شاب عشريني، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمد أشرف حسن جبر، 20 سنة، مقيم في قرية الموازنة التابعة لمركز رشيد، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.