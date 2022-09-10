10 حقوق للزوجة عند الطلاق للضرر.. أبرزها مؤخر الصداق

داخل معظم دعاوى الطلاق أو الخلع بمحكمة الأسرة، ستجد الجملة الأشهر «استحالت العشرة بيننا»، حيث تقرر الزوجة إنهاء حياتها الزوجية لسبب أو لآخر، فبعد أن تيأس من حل النزاعات بينهما بشكل ودي، تلجأ للقضاء للفصل بينهما، وتقدم للمحكمة أسبابها التي أوصلتها للوقوف أمام القاضي، وتبدأ في البحث عن حقوقها.

وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» على السؤال الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وهو: ما هي حقوق الزوجة حال طلاقها للضرر؟.

المطلقة للضرر تحصل على حقوقها

المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، قال إن قانون الأحوال الشخصية نظم عدة حقوق للمرأة حال طلاقها، وأن حقوق الزوجة في حال طلبها للخلع تختلف حال طلبها للطلاق للضرر، موضحًا أنه حال طلبها للخلع تتنازل عن جميع حقوقها الشخصية، ولا يحق لها التنازل عن حقوق الأطفال سواء في حال الطلاق أو الخلع.

وأضاف «حمودة» أن قانون الأحوال الشخصية، وضع حقوق للزوجة التي تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، ويحق لها أن تطلب الطلاق بعد إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، ووضع القانون 10 حقوق تحصل عليها حال طلاقها، وهي كما يلي:

10 حقوق تحصل للزوجة حال طلاقها

1ـ حق الزوجة في الحصول على مؤخر الصداق المذكور في عقد الزواج.

2ـ حق الحصول على نفقة المتعة التي تقدر بـ 24 شهرًا.

3ـ حق الحصول على نفقة العدة التي تقدر بـ 3 أشهر.

4ـ حق الحصول على جميع المنقولات الموجودة في القائمة.

5ـ حق حصول الزوجة على ذهبها الخاص.

6ـ حق الحصول على مسكن الزوجية ، في حالة وجود أطفال من هذا الزواج، وفي حالة توفير مسكن خاص بها، يحق وقتها حصولها على أجر مسكن.

7ـ حق الحصول على أجر حضانة، وذلك مع تحمل الزوج لجميع نفقات الأطفال.

8ـ حق الحصول على مصروفات علاج الأطفال.

9ـ حق الحصول على مصروفات تعليم الصغار.

10ـ حق الحصول على مصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل.