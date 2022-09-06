الغيرة قادتها لـ«حبل عشماوي».. تفاصيل مقتل «معاذ» على يد زوجة عمه بالقليوبية

«كفاية هموت» كلمات خرجت من فم الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، تحمل في طياتها مدى معاناته أسفل الماء، بعد أن استدرجته زوجة عمه وأغرقته بحوض مياه داخل حظيرة المواشي الخاصة بها، انتزعت الرحمة والإنسانية من قلبها، لم يرق الأخير من مظهره الطفولي ولا حركاته المستغيثة، إذ تركته بعد أن سقط جثة هامدة بين يديها، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة البشعة بعد أن قضت، أمس الاثنين، محكمة جنايات بنها بتصديق حكم الإعدام شنقا.

الغيرة تملكت من قلب «أمل» صاحبة الـ30 عاما، أصبحت تلقي نظرات كره وغل على والدة الطفل معاذ، إذ دبت بينهما الخلافات الأسرية، وتحول منزلهما الهادئ بمحافظة القليوبية إلى ميدان دائم للصراع والمشاجرات، حينها عزمت «أمل» أمرها في الانتقام من «سلفتها» والدة الطفل، حسب ما روته المتهمة في اعترافاتها بتفاصيل الجريمة البشعة أمام جهات التحقيق.

فكرة التخلص من الطفل

راودت «أمل» فكرة شيطانية خبيثة للانتقام من سلفتها، وهي حرق قلبها على فلذة كبدها والتخلص منه، شاهدت «معاذ» الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، يلهو أمام المنزل، حينها أيقنت أنه جاء الوقت لتنفيذ خطتها، استدرجته إلى حظيرة المواشي الخاصة بها، قبضت على عنقه وأسقطت رأسه داخل حوض مياه خاص بالمواشي.

اختفاء جثمان الطفل لمدة 9 أيام

حركات عشوائية وكلمات مؤلمة حاول الطفل أن يهرب من زوجة عمه، لكن الأخيرة لم تتركه سوى جثة هامدة ملقاة أرضا، لم يرف لها جفن من هول المنظر، بل تحول قلبها لحجر وأخفت الطفل بداخل جوال بلاستيكي، ورمته داخل دراجة زوجها النارية «تروسيكل» ومن فوقه فضلات المواشي، لم يكن يعلم الزوج بأنه يحمل جثة نجل شقيقه، ذهبا للتخلص من القمامة داخل مصرف مائي، وعادت الزوجة برفقة زوجها وكأنها لم تفعل شيئا، بل حاولت البحث مع أسرته بعد علمهم باختفائه التي استمر 9 أيام.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة شبين القناطر، بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفل داخل جوال بلاستيكي ملقى في مصرف مائي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي زوجته عمه بسبب غيرتها من والدة الطفل وخلافات أسرية بينهما.

تصديق الحكم بالإعدام

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت، أمس، بإعدام ربة منزل تصديقا على الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الديار المصرية، لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقتل الطفل «معاذ» بشبين القناطر.

ومن جانبه، قال المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهمة أقدمت على تنفيذ جريمتها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أنها بيت النية وعقدت العزم على التخلص من الطفل، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن المحكمة عاقبت المتهمة بالإعدام شنقا.