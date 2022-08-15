«يارا» في دعوى نفقة مصرفات دراسة ابنتها: «قالي هتعمل إيه بالتعليم»

أمام محكمة الأسرة تقف العديد من النساء، اللائي جئن من أجل المطالبة بحقوقهن وأطفالهن، وذلك بعد استنزفت طاقتهن، كما وصفن، ليقفن أمام أزواجهن بعد سنوات العشرة والمودة التي جمعتهم، وفي تمام الساعة الـ11 صباحًا حيث الزحام يجتاح جميع أركان محكمة الأسرة، اصطحبت الزوجة الثلاثينية «يارا. ع» طفلتها «منى. أ» صاحبة الـ 8 سنوات، لتشكو والدها، الذي تخلف عن دفع مصروفات مدرستها، لمدة 3 سنوات مبررًا موقفه لها قائلًا: «هتعمل إيه بالتعليم».

زواج 10 سنوات

روت «يارا» لـ «الوطن» عن تفاصيل زيجتها التي تحملتها لمدة 10 سنوات، لكن موقفة من تعليم طفلته الوحيدة، وهو الذي جعلها تخرج عن صمتها، وقالت إنها قابلت زوجها قبل 15 عاما، وأعجبت به حيث إنه كان هادئ الطباع ومن عائلة محترمة وكان يعاملها بشكل مهذب، وبعد فترة صارحها بحبه لها، وتمت خطبتهما بشكل رسمي، بعد موافقة العائلتين واتفاقهم على كل شيء، واتفقوا على خطبة عامين كاملين ليتمكن من الانتهاء من الشقة.

وطوال فترة الخطبة كانت الحياة بينهم طبيعية لم يشوبها أي خلافات، وعندما انتهى من الشقة ترتيبات حفل الزفاف، تمت الزيجة، وانتقلت للعيش معه وسرعان ما ظهر وجهه الآخر، واصبح العيش معه مستحيلا حتى أنها فشلت في التأقلم مع طباعه الصعبة والغريبة التي تحولت لعصبية غير مبررة، حتى أنها ما زالت تخشى التنفس بصحبته حتى لا يقلب المنزل رأسًا على عقب، حتي اتخذت قرار الانفصال في العيش بعيدا عنه في منزل والدها بطفلتها، حسب حديث الزوجة.

يارا: قال لها هتعمل إيه بالتعليم

«كان موافق على مستوى المدرسة ومصاريفها، وأول سنة قالي إنه متعسر ماديًا، ودفعتها أنا، وتاني سنة روحنا مكتب التسوية واتصالحنا بعدها ورفض يدفع السنة التانية ودفعتها أنا علشان السنة متروحش على البنت، ولما اشتكيته لأهله وهددته إني هرفع عليه قضية، قالي يعني هي هتعمل ايه بالتعليم، وافتكرته بيهزر علشان يستفزني، لكنه قرر إنه ينقلها مدرسة حكومية»، وفقًا لحديث «يارا» لـ«الوطن».

75 ألف جنيه مصروفات دراسية

وأنهت حديثها بأنها قالت لقاضي محكمة الأسرة إنه تعلم في مدرسة بنفس المستوى وتخرج من الجامعة، وأثبت ذلك بالمستندات، وأنه يعمل في وظيفه مرموقة ولديه دخل ثابت، فضلًا عن أملاكه، لكنه تخلف عن دفع 75 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنته.

دعوى نفقة

كما أثبتت لمحكمة الأسرة بالدقي بمستندات تحتوي على صوره ضوئية لقيد ميلاد الصغيرة ووثيقة زواجهما، وأصل الإفادة بمدرسة ابنتهما، بأنها مقيدة بها، وهي من سددت مصروفات الـ 3 سنوات، وأقامت صده دعوى نفقة مصروفات دراسية حملت رقم 2464.