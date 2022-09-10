ضبط 179 قطعة سلاح ناري وتنفيذ أكثر من 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، منها ضبط 179 قطعة سلاح ناري بحوزة 150 متهمًا، كالتالي: 13 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 135 فردًا محليًا، 261 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، نظارة ميدان، بالإضافة إلى ورشة لتعديل وتصليح الأسلحة النارية، و245 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ أكثر من 86 ألف حكم قضائي

وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 86 ألفًا و853 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وهي: (344 حكم جناية، 25623 حكم حبس جزئي، 4322 حكم حبس مستأنف، 44667 حكم غرامة، 11897 مخالفة)، وفي مجال قضايا المخدرات، جرى ضبط 292 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت (65,345 كيلو جراما).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (14,532 كيلو جراما).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,264 كيلو جراما).

- كمية من مخدر البودر وزنت (810 جرامات).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (510 جرامات).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (469 جراما).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (400 جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (301 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين وزنت (20 جراما).

كمية من مخدر الكوك وزنت (10 جرامات).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (2 جرام).

- عدد (3059) قرص مخدر.

ضبط متهمين في جرائم متنوعة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 53 متهما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، و36 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و337 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، و22004 مخالفات مرورية متنوعة، كما جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.