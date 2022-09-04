رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

رابط وخطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محركات العالمية «جوجل»، بعد أن أتاح موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات وتقديم تظلمات وحتى دفعها والحصول على شهادة براءة ذمة ووصولها إلي المنزل.

رابط وخطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط وخطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 من موقع النيابة العامة، في السطور التالية:

رابط الاستعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

ويتيح موقع النيابة المرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال الدخول على الموقع بشكل مباشر من هنــا.

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

وحتى تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال بعض خطوات بسيطة الآن:

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور واختيار خدمة «الاستعلام» أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

- اختيار واحدة من الخدمتين «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»، وفي تلك الحالة يجرى الضغط على الاختيار الأول.

- إدخال أرقام اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، اختار ما يناسبك منها.

- أخيرًا الضغط على إجمالي المخالفات.

لتظهر بعدها إجمالي قيمة المخالفات الموجودة على رخصة السيارة.

طرق دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ويتيح موقع النيابة العامة إمكانية دفع قيمة المخالفات بطريقتين هي من خلال تسديدها الكترونيًا، أو الدفع عند استلام شهادة المخالصة.

في حالة اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، يجرى من خلال اختيار نوع المخالفة سواء رخص قيادة أو مركبات، يتم بعدها إدخال رقم اللوحة، ثم يمكن للمستخدم دفع قيمة المخالفات الكترونيًا من خلال الضغط على الدفع، إذ تظهر صفحة تبويب جديدة، يطلب منك إدخال طريقة الدفع سواء كانت من خلال البطاقات البنكية أو من خلال إحدى شركات التحصيل.