حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة بدر.. «اتمسكوا بـ18 كيلو حشيش»

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات «حشيش» تقدر بـ18 كيلو، قبل ترويجها على عملائهم في مدينة بدر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة أسيوط، حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزن 18 كجم ومبلغ مالي، فضلا عن 3 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

وبمواجهة المتهمين وسؤالهم عن المضبوطات، اعترفوا أنها بحيازتهم بقصد الإتجار بها وترويجها وبيعها على عملائهم في مدينة بدر، وأن المبلغ المالي متحصل من عملية بيع، والـ3 هواتف محمولة بقصد الاتصال بعملائهما، والسيارة مستخدمة للترويج ونقل المواد المخدرة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «الحشيش» مهما كانت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.