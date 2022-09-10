السلاب: توجيهات الرئيس بالتيسير الجمركي تدعم الصناعة وتقضي على ظاهرة اختفاء السلع

رحب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، مضيفا أن تكليفات الرئيس الخاصة بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي تدعم الصناعة المصرية خاصة مدخلات الإنتاج، كما تعمل على توفير السلع المختلفة في الأسواق بما يقضي على ظاهرة اختفائها.

توجيهات الرئيس بالتيسير الجمركي تدعم الصناعة

وقال السلاب، في تصريح صحفي، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تعاطيًا كبيرا من قبل وزارة المالية مع الأزمة لأجل تحسين وضع الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج وحاجة الأسواق من السلع المختلفة، حيث أعلن وزير المالية عن إجراءات ميسرة لمنع تكدس البضائع في الموانئ والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة.

وأشار محمد السلاب إلى أن من شأن هذه القرارات الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات (نموذج 4) بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وقف تحصيل الغرامات الجمركية

ولفت إلى أن قرار وزير المالية بوقف تحصيل الغرامات الجمركية على المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات يعد دفعة كبيرة للقضاء على ظاهرة اختفاء السلع في الأسواق.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بضرورة إعادة النظر في قرارات الاعتمادات المستندية، حتى تعود عجلة المصانع للدوران مرة أخرى.