تعاون جديد بين الجمارك وغرفة القاهرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

عقدت غرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، اجتماعا جديدا، مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لاستكمال التعاون الجديد الذي بدأ معها منذ أيام لبحث شكاوى ومقترحات منتسبي الغرفة حول المستجدات الجمركية، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بناءً على توجيهات إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، لبحث أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، فيما يتعلق بالجمارك، إذ تم خلاله الاتفاق على عقد لقاءات مع اللجان المشتركة التي بين الجمارك والجهات الأخرى.

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تسهيل التعاملات بين الجمارك والتجار

افتتح الجلسة الحوارية المهندس سامح زكي نيابة عن «العربي»، وبحضور محمد طلعت ووليد رمضان عضوا مجلس إدارة الغرفة، وأحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، وعدد كبير من منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة.

أكد «زكي» على اهتمام رئيس الغرف التجارية بمثل هذه اللقاءات، من أجل تسهيل التعاملات المشتركة بين الجمارك ومجتمع التجار، في ظل منظومة الجمارك الجديدة، التي يجب أن يساهم في إنجاحها الجميع من خلال التوعية بكافة محاورها، والوصول في النهاية لسبل تنفيذها بشكل صحيح وبإجراءات مبسطة وسريعة، مشيدا بسرعة استجابة مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وحضورها اجتماعين بالغرفة خلال أيام قليلة، ما يدل على رغبتها في حل المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة مع مراعاة مقترحاتهم.

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تطبيق منظومة حديثة للجمارك

قالت مساعد وزير المالية، إن اجتماعها الثاني بالغرفة يستهدف زيادة التنسيق ومناقشة سبل التعاون، وبحث المقترحات من خلال اللقاءات المباشرة، ولغة الحوار المفتوح للوصول في النهاية إلى تطبيق منظومة حديثة دون أن يُضار أي طرف، مستعرضة مدى تطور المنظومة الجمركية الجديدة في تسهيل الإفراج الجمركى، إذ أنها تستقر يوما بعد الآخر، كما عرضت بعض النتائج لفترة التطبيق الأولى للمنظومة، إذ أظهرت تطورا في متوسط زمن الإفراج الجمركي.

وأضافت أن المستهدف للإفراج الجمركي 3 أيام خلال الشهرين المقبلين، تمهيدا للوصول إلى المستهدف الرئيسي، وهو زمن إفراج جمركي خلال 24 ساعة، كاشفة عن عقد عدة لقاءات مقبلة بالغرفة ستشارك بها لبحث الموضوعات المشتركة، بحضور ممثلين عن اللجان المشتركة ولجان التسعير والجهات المعنية الأخرى، بحيث تكون كافة الآراء مطروحة حول أية معوقات، والسعي إلى حلها بما يضمن تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استعرض فيه الحضور المعوقات التي تواجههم ومقترحات حلها، من أجل المساهمة في ضبط السوق.