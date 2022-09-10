جوليان مور تشارك في مسيرة احتجاج على اعتقال المخرج الإيراني جعفر بناهي

انضمت النجمة الأمريكية جوليان مور رئيسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يختتم فعاليات دورته الـ79، اليوم، إلى مسيرة نظمها نشطاء من التحالف الدولي لصانعي الأفلام المعرضين للخطر، للمطالبة بالإفراج عن المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي تم اعتقاله في طهران في يوليو، الذي يشارك فيلمه «No Bears» في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وجمعت المسيرة مجموعة من النجوم وصناع السينما حول العالم، المشاركين في المهرجان السينمائي من بينهم عضو لجنة التحكيم أودري ديوان التي تواجدت على الخطوط الأمامية للاحتجاج إلى جانب المخرجة سالي بوتر ورئيسة لجنة تحكيم قسم «أوريزونتي» إيزابيل كويكسيت ورئيس مهرجان البندقية أنطونيو باربيرا، حمل المشاركون لافتات يظهر عليها وجه بناهي بجانب عبارة «أطلقوا سراح جعفر بناهي»، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

«No Bears» يحصد موجة من التصفيق بعد عرضه في فينيسيا السينمائي

الاحتجاج شهدته السجادة الحمراء، مساء أمس، في «سينما بالازو ديل» قبل عرض أحدث أفلام المخرج الإيراني «No Bears»، الذي يشارك في المسابقة الرسمية، وينافس على جائزة «الأسد الذهبي»، وتركز أحداث الفيلم على الإيرانيين في تركيا، الذين يحاولون يائساً الهجرة إلى أوروبا، وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وموجة من التصفيق بعد عرضه.

حصد المخرج الإيراني عدد من الجوائر الهامة منها الجائزة الأولى في مهرجان برلين السينمائي لعام 2015 عن فيلم «Taxi»، وأفضل سيناريو في مهرجان كان عن فيلم «Three Faces» في عام 2018، لكنه لم يتمكن من قبول أي من الجائزتين شخصيًا.

القبض على المخرج الإيراني جعفر بناهي.. وتفعيل حكم بسجنه 6 سنوات

واحتجز جعفر بناهي منذ 12 يوليو الماضي، بعد أن ذهب إلى مكتب المدعي العام في طهران لمتابعة مكان المخرجين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد بعد اعتقالهما بأيام قليلة، واتضح لاحقًا أنَّ السلطات الإيرانية قررت إعادة تفعيل حكم بالسجن لمدة ست سنوات على «بناهي» صدر في عام 2010، كانت قررت وقف تنفيذه، وذلك إضافة إلى جانب حظر صناعة الأفلام والسفر لمدة 20 عامًا.