السجن المؤبد لمزارع بتهمة استخدام العنف وترويع المواطنين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «ع.أ.ع» مزارع، بالسجن المؤبد لاتهامه بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بدائرة مركز العسيرات واستعراض القوة والعنف معهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري، بأن هدد المجني عليه «ص.أ» وشقيقته «أ.ا» وإثارة الرعب لهما بقصد ترويعهما بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق آخر كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت اليوم السبت، بمعاقبة المتهم «ح.أ» عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

المشدد 3 سنوات لمتهم بتجارة الحشيش

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.