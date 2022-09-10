بايدن يمدد «حالة الطوارئ» عاما إضافيا للتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حق «حالة الطوارئ الوطنية» في ما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ».

وأكّد بايدن في خطاب موجه إلى الكونجرس، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أنَّ الأوضاع في شمال إثيوبيا وما حولها تتخللها أنشطة تهدّد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

بايدن: إثيوبيا تشهد أعمال عنف واسعة الانتشار

وأشار إلى أعمال عنف واسعة الانتشار وفظائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل العنف العرقي والاغتصاب وغيرهما، وعرقلة العمليات الإنسانية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنَّ مثل هذه الأعمال لا تزال تشكّل تهديدًا غير معتاد واستثنائياً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.

وأوضح أنَّه لهذا السبب من الضروري تمديد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14046 لما بعد 17 سبتمبر 2022، قائلًا: «أمدد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في ما يتعلق بإثيوبيا لمدة عام آخر».

بايدن أعلن حق «حالة الطوارئ الوطنية» في 17 سبتمبر 2021

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد أعلن حق حالة الطوارئ الوطنية في 17 سبتمبر 2021 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 وفقاً لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، الذي يشكّله الوضع في شمال إثيوبيا.

جدير بالذكر أنَّ حالة الطوارئ الوطنية عبارة عن حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة على وجه السرعة.

وتفاقمت الأوضاع مؤخرًا في إثيوبيا وتحديدًا في منطقة تيجراي جراء انتهاء الهدنة بين الجيش الإثيوبي وجيش تحرير التيجراي.