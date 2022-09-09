بايدن يدعو إلى الاتحاد لمنع وصول حركة ترامب السياسية للسلطة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها سياسيا، كان من أبرزها، دعوة رئيس البلاد، جو بايدن، إلى الاتحاد في الانتخابات النصفية للكونجرس لمنع وصول حركة دونالد ترامب السياسية للسلطة، وأمنيا، والذي تمثل في أنباء غير مؤكدة عن إطلاق نار داخل مبنى الضرائب في مدينة «ممفيس».

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن يجب الاتحاد في الانتخابات النصفية لمنع وصول حركة دونالد ترامب السياسية للسلطة، مضيفا إن زعماء مجموعة الـ7، التي تضم إلى جانب بلاده كل من «المملكة المتحدة-كندا- اليابان- فرنسا- ألمانيا- إيطاليا»، أعربوا عن قلقهم من أفعال رئيس البلاد السابق ويخشون من عودته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأمريكي: حركة ترامب السياسية تهدد الديمقراطية

وأوضح بايدن، أن حركة ترامب السياسية تهدد الديمقراطية وتدمر روح الأمة، وأشار الرئيس الأمريكي الحالي، إلى عدم السماح لأي شخص بتمزيق الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بايدن قائلا: «سنحرم أي شخص من محاولة سرقة الانتخابات مجددا في الولايات المتحدة».

واستجابت الشرطة الأمريكية، على أنباء غير مؤكدة عن إطلاق نار داخل مبنى الضرائب في مدينة «ممفيس» بولاية تنيسي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، فيما سجلت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الخميس، وجود أمني مكثف في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«شرطة ممفيس»: نتلقى عدة مكالمات بخصوص أنشطة مختلفة

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو وثقت التواجد الأمني المكثف في المنطقة، فيما قالت «شرطة ممفيس»، إنها تتلقى عدة مكالمات بخصوص أنشطة مختلفة يقال إنها تحدث داخل المدينة، مضيفة في بيان، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن عناصرها يستجيبون لكل مكالمة.

وأشارت شرطة المدينة، إلى أنه لم تقع أي حادثة من شأنها إلحاق الضرر بالجمهور.