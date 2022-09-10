تحذيرات للمصطافين وشواطيء بديلة في مرسى مطروح.. حالة البحر غير مستقرة

تغلق الشواطيء المفتوحة في مدينة مرسي مطروح بواباتها أمام جميع الزائرين لليوم الخامس على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، نتيجة استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، ووجود سحب في البحر، وارتفاع المد والجذر.

وقرر مجلس مدينة مرسى مطروح، استمرار تطبيق منع نزول الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير دون وجود خلجان أو حواجز خرسانية مع رفع حالة الطوارئ لحين تحسن البحر، مع توجيه المصطافين إلى وجود شواطئ بديلة للنزول آمنة ومستقرة تماما.

تحذيرات مدينة مرسي مطروح من الشواطئ المفتوحة

وحذر مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله، اليوم، من استمرار حالة عدم استقرار البحر علي جميع الشواطئ المفتوحة، نظرًا لوجود سحب وذلك تفاديًا لتعرض حياة رواد هذه الشواطئ للخطر، ووجه لجنة الشواطيء بمتابعة عدم ممارسة السباحة ونزول البحر في مزار حمام كليوباترا، ومزار صخرة ليلى مراد، وأهمية اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ، حفاظاً على أرواح جميع المواطنين من الغرق، متمنين لجميع المواطنين قضاء وقت ممتع على شواطئ مطروح.

إقبال على شواطيء مطروح المستقرة

وقال رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن حالة الإقبال على شواطئ مطروح مستقرة، لاستمتاع الزائرين بالأجواء الفيروزية بها، والألوان الطبيعية للبحر والمياه الصافية على شواطئ بحيرة «روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام»، والتي يتوفر بها جميع الخدمات من فرق إنقاذ ودورات مياه، بجانب الكافتيريات وألعاب البحر، ومتابعة مجلس المدينة لجميع الشواطئ لخدمة زوار مطروح.