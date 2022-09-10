رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، صباح اليوم؛ لجان الامتحانات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، لمتابعة سير الامتحانات.

جامعة الأزهر

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري، الذي اصطحب رئيس الجامعة ونوابه؛ لتفقد لجان امتحانات الفرقة السادسة أعمال السنة مادة (التوليد وأمراض النساء).

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على أعمال الامتحانات بمختلف اللجان، وتابع جاهزية كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ومتابعتها لجميع أعمال امتحانات الفرق النهائية بالكلية في مختلف المواد الطبية.

استعدادات كلية طب بنين الأزهر

كما تابع رئيس الجامعة استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، الذي سيبدأ السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل، وخلال الزيارة حرص أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وعميد الكلية.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضاً كانت سباقة في التقديم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة.