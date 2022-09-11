درجات الحرارة اليوم الأحد 11-9-2022.. العظمى في القاهرة 34

يتوقع اليوم الأحد، خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار حالة الطقس، إذ ترتفع العظمى على عدد من المدن بين درجة ودرجتين فقط، منوهين لاستمرار الشبورة الصباحية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وذكرت الأرصاد الجوية في بيان لها، استمرار نشاط الرياح على مناطق بعض المناطق كالسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ستسجل العظمى 34 والمحسوسة 36 والسواحل الشمالية 31 والمحسوسة 34، لافتة إلى أن اليوم سيشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت أن حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، ووفق بيان الأرصاد الجوية، على كل المدن والمحافظات، جاءت كالآتي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 26.