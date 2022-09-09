حالة الطقس غدًا السبت 9-9-2022.. حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا، قبل قليل، تضمّن درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا السبت، وأشار التقرير إلى استقرار الطقس بمختلف محافظات ومدن الجمهورية وتتراوح الأجواء ما بين حارة ومعتدلة.

شبورة صباحية على عدد من المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأكدت الأرصاد أن غدًا يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 34 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

شلاتين 36 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 33 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 20

رأس سدر 35 25

نخل 32 18

طابا 33 25

نويبع 35 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 39 25.

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26