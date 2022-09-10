حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 31 

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى عما كانت عليه أمس الجمعة، حيث ترتفع بمقدار درجة واحدة، فيما تستمر معدلات ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح كما كان عليه الوضع أمس، إذ شهدت تحسنًا طفيفًا في ارتفاع الأمواج مقارنة بما كان الوضع عليه خلال نوة غسيل البلح.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت 10 سبتمبر، بلغت 31 درجة مئوية بينما المحسوسة 34 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج بين منخفضة ومتوسطة بمقدار من1 إلى 1.75 متر، وذلك بعدما ارتفعت الأمواج مترين ونصف خلال نوة غسيل البلح المنصرمة.

فتح شواطئ العجمي

يأتي ذلك بعدما أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فتح شواطئ العجمي بعد قرار غلقها الذي استمر لمدة 3 أيام بسبب ارتفاع الأمواج، فيما عادت الرايات الخضراء لترفرف على شواطئ القطاع الشرقي مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية.

انخفاض الرطوبة ليلا في الإسكندرية

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد بالتحديد الإسكندرية حتى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، ما يجعل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا ولكن بنسبة ضئيلة، بحسب بيان «الأرصاد».