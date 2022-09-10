تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة وشبورة مائية خفيفة

أصدرت الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بشأن درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ ستشهد بعض المناطق شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تحديدًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وذكرت الهيئة، أن حالة الطقس الأيام المقبلة، ستتضمن ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلًا عن وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة بمحافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، معتدل الحرارة مع بداية ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 سبتمبر

وبشأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تسجل غدًا الأحد 34 والمحسوسة 37، الوجه البحري لعظمى 34 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 سبتمبر

والإثنين المقبل تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 والمحسوسة 37، الوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 سبتمبر

والثلاثاء المقبل، العظمى في القاهرة الكبرى 34 والمحسوسة 36، الوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36، السواحل الشمالية العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.