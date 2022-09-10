اختيار مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر عضو لجنة تحكيم بملتقى أولادنا

تقام الدورة السادسة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري بدعم من وزارات التضامن الاجتماعي والثقافة والهجرة لشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «كلنا إنسان».

ووقع اختيار اللجنة المنظمة لملتقى أولادنا على مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، لعضوية لجنة التحكيم بلجنة الموسيقى والغناء برئاسة المؤلف والشاعر الدكتور محمد العدل، وعضوية معتز الجنيدي مؤسس ومدير فريق عزيمتنا، والإعلامية نازك الألفي، والمغنية والمنتجة الهندية هيتا ثاكار، وعازفة الفلوت دعاء صابر، وياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

مؤسس ملتقى أولادنا تتحدث عن المشاركين

ومن جانبها، صرحت سهير عبدالقادر، مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، في بيان صحفي، عن سعادتها بمشاركة كوكبة من المبدعين والشخصيات العامة في لجان التحكيم.

ورحبت بشكل خاص بمشاركة روسيا من خلال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية، الذي يولي اهتماما خاصا بأولادنا من خلال توفير فرص تعليم الباليه بالمركز الروسي، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية- الروسية.

ومن جانبه، أشار مراد جاتين إلى سعادته الشخصية للمشاركة في هذا الملتقى الدولي الكبير الذي يلقى اهتماما ودعما من الدولة المصرية والمجتمع المصري.

وأضاف أنه لشرف كبير أن يكون عضوا بلجان التحكيم وهي مسؤولية كبيرة سوف يحرص على التعامل معها بمنتهى الاهتمام.

ووجَّه «جاتين» الشكر للجنة المنظمة لمنحه هذا الشرف بعضوية لجنة التحكيم، كما أعرب جاتين عن سعادته بمشاركة أطفال روسيا من خلال فرقة باليه «إن ديجو» في فعاليات الملتقى في دورته السادسة.