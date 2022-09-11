«الثروة السمكية» توضح طريقتين لنقل زريعة الأسماك: مغلقة ومكشوفة

تعد عملية نقل زريعة الأسماك والأصبعيات أكثر الإجراءات خطورة خلال تربية الأسماك في المزارع إذ تتعرض بشكل كبير للنفوق الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة لأصحاب المزارع السمكية، وتتطلب تلك العملية إجراءات في غاية الدقة لوصولها إلى المزراع بشكل آمن، ونستعرض في التقرير التالي خطوات ومحاذير نقل الأسماك إلى المزرعة وفقاً لتقرير لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

طريقتا نقل الزريعة

الطريقة الأولى وهي المغلقة وتتم عن طريق نقل الأسماك في أكياس بولي إيثيلين مع ضخ كمية مناسبة من الأكسجين لتكون ثلث ماء وثلتين أكسجين، وتمتاز هذه الطريقة بأن فترة النقل يمكن أن تصل إلى 48 ساعة.

الطريقة الثانية وهي المكشوفة وتتم عن طريق نقل الأسماك في عربات مجهزة بتانكات ويفضل استخدام بلاورات هواء كمصدر للأكسجين أو أنبوبة أكسجين مزودة بصمام تحكم، وهذه الطريقة تصلح للأسماك ذات الأحجام الكبيرة وبأعداد كبيرة ولكن لفترة قصيرة أقصاها 12 إلى 14 ساعة ولمسافات قصيرة، وعند نقل الأسماك لمسافات قصيرة يسمح بزيادة الكثافة لتكون متوسطة.

توصيات مهمة عند نقل الزريعة

- لابد من تكييف الأسماك قبل نقل الزريعة والإصبعيات، حيث يتم قبل النقل أقلمة للأسماك في تانكات أو هابات داخل الحوض لمدة من 10 إلى 48 ساعة.

- ضرورة تجنب التعامل بطريقة عنيفة مع الأسماك لتجنب إصابتها بجروح.

- خلال عملية تكييف الأسماك قبل النقل يتم تصويم الأسماك.

- خلال عملية تكييف الأسماك قبل النقل يفضل استخدام مصدر لزيادة الأكسجين في الماء مثل البلاورات.

إجراءات قبل عملية تعبئة الزريعة والإصبعيات

- قبل تعبئة الأسماك يراعي تحضير الأدوات المستخدمة من شباك أو أنابيب أكسجين أو أكياس بولي إيثيلين .

- تطهير الأسماك قبل التعبئة بإستخدام برمنجنات البوتاسيوم بمعدل ¼ جرام للمتر المكعب لمدة 20 دقيقة مع وجود مصدر للأكسجين .

- استخدام مصدر مياه خالي من الشوائب والمواد العالقة، ويفضل ترك مصدر المياه لمدة من 10 إلى 24 ساعة حتى يتم ترسيب المواد العالقة والشوائب.

- يتم فرز الأسماك حسب النوع والحجم.

- يتم إستبعاد الأسماك الضعيفة والمجهدة لتجنب موتها أثناء النقل وتصبح مصدر للعدوي بين الأسماك.

- يمكن إضافة 0.3 – 0.5 % ملح كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم أثناء النقل.

- بعد التعبئة يتم فحص أكياس البولي إيثيلين لأى تسريب ويتم فحص الأسماك لأى سلوك غريب.

- يتم وضع أكياس البولي إيثيلين بعد التعبئة في صناديق فوم ، وإذا كانت مسافة النقل طويلة يفضل وضع جرائد قديمة أو أقمشة بين أكياس البولي إيثيلين لتجنب الصدمات أثناء النقل .

- يتم الاحتفاظ بأكياس بولي إيثيلين فارغة ومصدر مياه إحتياطي أثناء النقل .

- يفضل التعامل مع الأسماك بحرص شديد حتي لا يتم إثارتها لأنها بذلك سوف تستهلك أكسجين أعلي من معدلاتها الطبيعية بـ5 مرات.

- يراعى نقل الأسماك فور تعبئتها ويراعى اختيار طرق ممهدة لتقليل إثارة الأسماك.

- يفضل النقل في الصباح الباكر أو في المساء أو في الليل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة.