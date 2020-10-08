نقل محال الأسماك والدواجن بمدينة الطور لسوق بدر الحضري

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، مشروع سوق بدر الحضري بمدينة الطور، الجاري إنشائه بتكلفة تتخطى 16 مليون جنيه، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن هذا السوق سوف يغير الوجهة الحضارية لمدينة الطور تمامًا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجري نقل محلات بيع الأسماك والدواجن به، وسوف يطرح جميع المحلات به في مزايدة علنية لجميع المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن السوق الحضاري يضم 50 محلًا، و50 باكية، وحلقة للسمك، وحلقة للدواجن، ومحلات للباعة الجائلين، ولن يسمح لأي من الباعة الجائلين بالمرور في شوارع المدينة عقب افتتاح السوق بشكل رسمي، وأيضًا لن يسمح ببيع الأسماك والدواجن خارج الحلقات الخاصة بهم.

وأكد المحافظ أنه سوف يجري تعيين لجنة لإدارة السوق، وتنظيمه وعدم السماح لأي من البائعين باختراق النظام الذي سيتبع به، وهذه اللجنة ستكون مسؤولة عن إجراء الصيانة به ، وإزالة كافة العقبات التي تواجه البائعين والمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن هذا السوق سيكون خطوة فعالة للقضاء على العشوائيات في الشوارع، خاصة التي تتكدس بالباعة الجائلين، مما سيعطي المدينة المظهر الحضاري الذي يليق بها كعاصمة لأكبر محافظة سياحية في مصر.