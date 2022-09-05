رسوم وخطوات تجديد جواز السفر 2022.. اعرف الأوراق الرسمية المطلوبة

تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث واسعة عن رسوم وخطوات تجديد جواز السفر 2022 والأوراق المطلوبة، وذلك لمعرفة الخطوات لتسريع الإجراءات، خاصة إذا كان الراغب في تجديد جواز السفر للراغبين في السفر لدول أخرى.

رسوم وخطوات تجديد جواز السفر 2022

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، رسوم وخطوات تجديد جواز السفر 2022 والأوراق المطلوبة، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات والهجرة في السطور التالي:

رسوم تجديد جواز السفر 2022

وبحسب المعلن من مصلحة الجوازات والهجرة فإنَّ رسوم تجديد جواز السفر 2022، كالتالي:

- رسوم تجديد جواز السفر وتقدر بنحو 500 جنيه.

- ضمان اجتماعي لمن لا يحملون مؤهل دراسي وتقدر 400 جنيه.

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر

وحتى تتمكّن من تجديد جواز السفر، لابد من إحضار بعض الأوراق الرسمية وهي كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي بالإضافة للأصل للاطلاع.

- بالنسبة للأطفال يتم إحضار شهادات الميلاد المميكنة بشرط إضافة الرقم القومي للأب على الشهادة.

- تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 بتاريخ حديث.

- الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور فقط.

- صورة شهادة المؤهل إذا لم يكن مسجل على بطاقة الرقم القومي.

- إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- جواز السفر السابق.

خطوات تجديد جواز السفر 2022

بعد تحضير المستندات السابقة، يتجه الراغب في تجديد جواز السفر، إلى مصلحة الجوازات الأقرب لمحل السكن.

التوجه للشباك المختص للحصول على نموذج 29 جوازات.

يتمّ استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

التوجه لمكتب مراجعة الأوراق ولصق الصور.

يحصل المتقدم على إيصال رسوم تجديد جواز السفر يقدر بـ500 جنيه، وفي حالة كان المتقدم غير حامل للمؤهل يتمّ إضافة رسوم ضمان اجتماعي يقدر بـ400 جنيه، يتمّ دفع الرسوم في الخزينة وتسليمها للموظف المختص، والحصول على إيصال الاستلام، والتوجه في الوقت المحدد للاستلام الجواز.