4 حفلات لنجوم الغناء اليوم.. أبرزها عمرو دياب بـ كأس السوبر لوسيل

يحيي نجوم الغناء، مساء اليوم الجمعة، عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، أبرزهم النجم عمرو دياب، حيث ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وسيتألق الفنانون باغانيهم.

وتستعرض «الوطن»، الحفلات التي ستقام مساء اليوم الجمعة، في إطار ما تقدمه من خدمات لقرائها عبر مختلف منصاتها، حيث جاءت كالتالي:

ستكون أولى نجوم حفلات اليوم، للهضبة عمرو دياب، والذي من المقرر أن يحيي حفل كأس السوبر لوسيل بين الزمالك الهلال السعودي، على استاد لوسيل في دولة قطر.

أحمد عدوية نجم حفل الساحل

ويحيي الفنان أحمد عدوية، حفلا غنائيا كبيرا ومميزا مساء اليوم في مدينة الساحل الشمالي ومن المقرر أن يقدم عدد من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور.

كما سيحيي المطرب محمد عدوية، حفلا غنائيا في مدينة بورسعيدن وسط حضور جماهيرى كبير حيث أعلن عن نفاذ التذاكر بمجرد طرحها.

وتنضم إلى نجوم حفلات اليوم عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز، التي ستحيي حفلا كبيرا على خشبة مسرح دار الاوبرا المصرية.