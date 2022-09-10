«قادرون باختلاف» يستعد لحفل النسخة الرابعة باستقبال عشرات الأطفال الموهوبين

أعلنت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الاتحاد سيبدأ في تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، لصالح متحديين الإعاقة ويأتي في مقدمتها، احتفالية «قادرون باختلاف النسخة الرابعة» التي يشرفها بالحضور سنويًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت «أمل» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بدأنا في استقبال أطفال قادرون باختلاف، من ذوي المواهب المختلفة، لاختيار أفضل المواهب لتقديم فقرات الحفل، المقرر عقده قبل نهاية العام»، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف، ستشهد مفاجآت كثيرة وفقرات متنوعة، على أن يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة للمشاركة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من سبتمبر الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

رفع الوعي العام بقضايا الإعاقات الذهنية في مصر

وأضافت: «استقبلنا بالفعل عشرات الأطفال من الراغبين في المشاركة، وجاري اختيار أفضل العناصر التي تتمتع بمواهب متعددة ومتنوعة لخروج الحفل بأفضل صورة»، مشيرة إلى أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، حقق مؤخراً عِدة نجاحات متتالية، في ظل قيادة حكيمة، تؤمن وتثق في قدرات أعضاء الإتحاد، الأمر الذي عزز من عملية الدمج الذي يستهدفه الاتحاد لهم في المجتمع، ولقي إعجاب القيادة السياسية مؤخراً، وهو بمثابة تتويج لدور الاتحاد.

فنون «الإلقاء والغناء والتمثيل» في مقدمة فقرات الحفل

وقالت «أمل»: «نسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسليط الضوء على الأعضاء، ورفع الوعي بدور الاتحاد في تبني قضايا قادرون باختلاف، وزيادة المناصرين لقضايهم، عبر مدهم بكافة المعلومات الصحيحة، مع العمل على كسر حاجز الصمت من قبل أعضاء الاتحاد، لزيادة تعزيز عملية الدمج»، مشيرة إلى أن حضور الرئيس السيسي، الحفل السنوي لقادرون باختلاف، أعطى دفعة قوية للأطفال ونمى لديهم الإحساس بالمسؤولية.

«مبدي»: تعزيز عملية الدمج للأطفال في المجتمع

وتابعت «مبدي»، نسعى لتسليط الضوء على كافة القوانين المنظمة لحقوق أعضاء الاتحاد، لرفع الوعي العام بشأنهم، وبشأن قضاياهم لضمان تمتعهم بنفس الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أقرانهم دون تمييز.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أعلن عن فتح باب التقدم لخوض تجارب الأداء للمشاركة في «احتفالية قادرون باختلاف.. في نسختها الرابعة» التي يشرفها بالحضور سنوياً، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُقام فعاليات الاستعداد للحفل بداية من الساعة 3 عصرًا، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، ويتولى عملية التقييم لجنة من كبار المتخصصين في مجالات الاحتفالية، ويتقدم الموهوبون من القادرون باختلاف في مجالات الفنون المتعددة، ويأتي في مقدمتها فنون «الإلقاء والغناء والتمثيل والفنون الاستعراضية».