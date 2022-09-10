وازرة الدفاع التايوانية: 17 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، منذ قليل، أنَّ 17 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، الذي يعمل عادة كحاجز غير رسمي بين الجانبين، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وفقًا ما نقلته وكالة «رويترز».

مناورات صينية

وتستمر الصين بالمناورات وسط محاولة الولايات المتحدة تطويقها عسكريًا واقتصاديا، ومحاولة واشنطن وضع أسس تحالف اقتصادي تكنولوجي جديد لدول المحيط الهادئ لمواجهة وتطويق الصين.

زيارات الولايات المتحدة للجزيرة

وزيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية، ووفود من واشنطن زارت الجزيرة عدة مرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مما أدي ذلك إلي زيادة التوترات بين بكين وأمريكا.