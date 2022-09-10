«المهن السينمائية» تنعى المخرج طارق هاشم وتعلن موعد ومكان العزاء

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي المخرج طارق هاشم، الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة، وكشفت النقابة عن موعد تلقي العزاء.

وجاء في بيان رسمي لنقابة المهن السينمائية، «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم».

موعد عزاء المخرج طارق هاشم

وتابع البيان قائلا «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج طارق هاشم عضو النقابة شعبة الإخراج، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

كما كشف البيان عن موعد تلقي العزاء فجاء فيه «علما بأن العزاء غدا الأحد الموافق 11/9/2022 بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

أبرز أعمال طارق هاشم

يذكر أن المخرج طارق هاشم كان قد شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها «المحفظة معايا» والذي شارك فيه بجانب عادل إمام ونورا وسمير صبري، وشارك أيضا في مسلسل ألوان من الحب، وكذلك فيلم الشياطين في أجازة.