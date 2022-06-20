نعت نقابة المهن السينمائية، مهندس الديكور حسام مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، إذ أقيمت صلاة الجنازة من مسجد الحصري، عقب صلاة الظهر.

نقابة المهن السينمائية تنعى مهندس الديكور حسام مصطفى

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها، «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. وداعـا الأسطى حسام أبو باسل، إبداع وتميز ورقي رؤية بصرية فنية وهندسية، فاقت الزمان والمكان، هندسة استخدام الأدوات والإمكانات المتاحة، تتراص فيها الوحدات والبنايات والقطع والألوان، لتقف مزهوة معبرة عن الواقع والتاريخ».

وأضافت :«كنت تفاخر بأنك الأسطى عندمـا نناديك بـيابشمهندس توليت مهام إدارية فنية، في قطاعات الإنتاج وجهاز السينما، فكنت مؤسس وصانع مسيرة حياة أنيقة، تتلألأ فيها الصورة الفنية بذوق ورقي، ندعو العلي القدير أن يكون باسل خير خلف لخير سلف، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله».

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مهندس الديكور حسام الدين مصطفى

وكانت نقابة المهن السينمائية وفاة مهندس الديكور حسام الدين مصطفى، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلين:«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم"...ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مهندس الديكور حسام الدين مصطفى، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ».