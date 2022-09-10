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عاجل.. بدء فعاليات الجلسة السادسة للحوار الوطني

كتب:

حسام حربى
03:12 م | السبت 10 سبتمبر 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن بدء الجلسة السادسة للحوار الوطني. 

بدء الجلسة 

ومن المقرر أن يتمّ استكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان خلال هذه الجلسة. 

يأتي ذلك فضلًا عن البت في الاقتراحات التي تمّ تقديمها لـ مجلس الأمناء من قبل عدد من أعضاء المجلس. 

منشور الحوار الوطني 

ونص المنشور على: «بدء فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وأيضًا للبت فى الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان». 

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بقلم حسام حربى