ضياء رشوان: استكمال اختيار المقررين والمساعدين للجان «الحوار الوطني» غدا

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السادس، غدا السبت الموافق 10 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة 6 أكتوبر، الساعة 1 ظهراً.

اختيار المقررين والمساعدين للجان الفرعية

وأضاف المنسق العام، في بيان منذ قليل، أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه، اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.

الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

وتابع البيان: «وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم».