أوكرانيا تتفاوض على قرض أمريكي بـ1.5 مليار دولار

أعلن دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم السبت، عن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة للحصول على شريحة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء الغاز الطبيعي، فيما نشر على حسابه في تطبيق تليجرام ملخص مكالمة مع وزيرة الخزانة الأمريكية حول الماوضات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

أوكرانيا تستعيد كوبيانسك من يد القوات الروسية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية نجاح قواتها في استعادة السيطرة على مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف شرق البلاد، فيما يتوالى وصول التعزيزات والإمدادات إلى القوات الروسية، استعدادا لمواجهة الهجوم الأوكراني المتوقع.