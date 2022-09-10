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أسعار النفط العالمية ترتفع أكثر من 4% خلال تعاملات نهاية الأسبوع

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مارينا رؤوف
11:41 م | السبت 10 سبتمبر 2022
أسعار البترول

أسعار البترول

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، أمس الجمعة، حيث ارتفعت الأسعار العالمية بنسبة 4% بسبب تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز.

وقال موقع «إنفيستينج» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدد بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حدا أقصى للأسعار وتحديد سعر النفط الروسي، كما تلقت الأسعار دعما من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضا طفيفا في الإنتاج لدعم الأسعار.

خام برنت يسجل 92.84 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 3.69 دولار، أي 4.1% ليرتفع سعر البرميل إلى 92.84 دولار، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.25 دولار، أي 3.9%، إلى 86.79 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك، الخبير في مجال وساطة أسواق النفط، إنه خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط.

وتحت ضغوط المخاوف بشأن الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة بعدما ارتفع في مارس إلى قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي

ورغم قفزة الجمعة فإن الخامين القياسيين يتجهان إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي، إذ تراجع برنت بنحو 0.2% على مدار الأسبوع، بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني، وسجل خام غرب تكساس الوسيط أيضا انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.1%.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية، إن البيت الأبيض لا يفكر في الوقت الحالي في سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يتجاوز السحب بمقدار 180 مليون برميل، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.

وتأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة لا سابق لها في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فضلا عن مزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.