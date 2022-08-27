أسعار البترول العالمية تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع 3%

حققت أسعار البترول الخام العالمي ارتفاعا خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلقت التداولات أمس الجمعة على ارتفاع بنسبة 3%، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي فوق 93 دولارًا أمريكيًا للبرميل يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار خام برنت العالمي إلى أكثر من 100 دولار أمريكي

وارتفعت أسعار خام برنت العالمي إلى أكثر من 100 دولار أمريكي، حيث ارتفعت بنسبة 3% على مدار الأسبوع حيث ضغط المستثمرون على مستويات العرض غير المؤكدة مقابل توقعات انخفاض الطلب على الطاقة وفق مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس».

وخلال بداية الأسبوع قال وزير الطاقة السعودي بن سلمان إلى احتمال أن تخفض دول أوبك + الإنتاج لمواجهة «الانفصال» في سوق النفط والعودة المحتملة لصادرات النفط الخام من إيران.

كما أظهرت بيانات من الولايات المتحدة انخفاضًا في مخزونات الخام بينما أشارت إلى مستويات قياسية لصادرات النفط، وتحققت المزيد من المكاسب خلال الأسبوع من خلال زيادة إشارات انخفاض الطلب على الطاقة.

التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية

ومن جهة أخرى، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنتهِ بعد، ما أدى إلى تهدئة التوقعات بين المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ووصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 94.28 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع.

وشهدت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، الكثير من التذبذبات إلى أن حققت في النهاية مكاسب اسبوعية للأسعار.