تذبذب أسعار البترول عالميا.. وخام برنت يصل إلى 101 دولار

حققت أسعار البترول الخام العالمي تذبذبا واضحا في الأسعار اليوم، منذ بداية التعاملات الصباحية، حيث انخفضت الأسعار في بداية الافتتاح بشكل كبير، مع صدور بيانات مخزون النفط الأمريكية، تزامنًا مع هدوء المخاوف بشأن قرار أوبك المقبل بشأن خفض الإنتاج، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى خلال التعاملات الحالية.

تذبذب أسواق البترول

وأشارت البيانات إلى أنّ الأسعار انخفضت عقب تصريحات منظمة الأوبك بلس، والتي أشارت إلى أنّها في طريقها لخفض الإنتاج، بعد ساعات من تصريحات وزير الطاقة السعودي، بأنّ أوبك لديها من الوسائل الجديدة التي تمكنها من إعادة ضبط الأسعار، خاصة وأنّ تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، كما جاءت الارتفاعات المفاجئة عقب بيانات أولية أصدرها معهد البترول الأمريكي، تفيد بانخفاض مخزونات النفط الخام، بينما تترقب الأسواق بيانات المخزون الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويتم يتداول أسعار خام برنت العالمي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستويات 101.22 دولار للبرميل بعد النزول لفترة مؤقتة إلى مستويات 99.7 دولار للبرميل. بينما يتداول خام غرب تكساس الأمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء قرب مستويات 94.75 دولار للبرميل بارتفاع طفيف لا يتجاوز الدولار بعد التراجع إلى مستويات قرب 93 دولارا للبرميل.

مخزونات النفط الأمريكي

وذكر معهد البترول الأمريكي، أنّ مخزونات النفط الخام تراجعت 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس الحالي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 268 ألف برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات 1.05 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.4 مليون برميل.