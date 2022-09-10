ما فرص انتقال بوبو وعمر كمال للأهلي والزمالك بعد قيادة فيوتشر بالكونفدرالية الأفريقية؟.. تساؤل بات يطرح نفسه بين جماهير قطبي الكرة المصرية بعد ظهور الثنائي في التشكيل الأساسي لأول مباراة يخوضها فيوتشر بتلك البطولة أمام بول بطل أوغندا.

ويحل الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر ضيفا على نظيره بول بطل أوغندا، عصر اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

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