إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إصابة 5 أشخاص، جراء انقلاب سيارة «ملاكي» على الطريق الصحراوي الشرقي، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير مدير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود حالات إصابة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ما أدى إلى إصابة كل من «سلوى.ا.م» 50 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و«أمنية.ع.ع» 25 عامًا، بسحجات وكدمات، و«محمود.ع.ع» 18 عاما، بسحجات وكدمات، و«عمرو.ع.ع» 15 عامًا بكدمات بالجسم، و«الزهراء.ع.ع» 14 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

إعادة حركة السير

تم الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى سوهاج الجامعي وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.