رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولي، التي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.

ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي لشرم الشيخ

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي للمدينة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على وضع تصميمات تناسب كل مدينة وحرفة وقطاع داخل المحافظة؛ بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحي لها، إذ يشمل المشروع ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة، إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، إن الرؤية المحددة للهوية البصرية تتمثل في كونها موضوعا شاملا للمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط، وإنما يتسع مدلولها ليشمل الألوان، والخطوط، والعبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمراني والمعماري أيضًا للمدينة.

القضاء على المظاهر العشوائية

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى وخاصة في منطقة خليج نعمة بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، ومختلف أشكال التلوث البصري، إذ يجري تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات، وذلك في إطار عملية تطوير شاملة لخليج نعمة الذي يعد من أقدم وأشهر المزارات السياحية.