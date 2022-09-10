حبس المتهمين بقتل والدتهما للحصول على غرفتها في البحيرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق في البحيرة، حبس شقيقين 4 أيام، إثر اتهامهما بقتل والدتهما المسنة، بإحدى قرى مركز شبراخيت؛ وذلك لرغبتهما في الحصول على الغرفة التي تسكن بها المجني عليه.

وقامت النيابة العامة بدائرة مركز شرطة شبراخيت، باصطحاب المتهمين لمكان ارتكاب الواقعة وقاما بتمثل الجريمة أمام النيابة العامة وذلك وسط حراسة أمنية.

ترجع أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد مصرع سيدة مسنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع «وداد.ر.م» 76 سنة، ادعاء حريق من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى حوش عيسى للحروق وتوفيت قبل وصولها.

تحديد هوية المتهمين

وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلي المجني عليها وهما «رمضان.م.ا» عامل، و«محمد.م.ا» سائق، وذلك من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة بالمجني عليها.

الاعتراف بارتكاب الواقعة

وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة عن قيام المتهم الأول بإحضار جركن بنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها وقام بثقب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران، وذلك بتحريض من المتهم الثاني وذلك من أجل الحصول على الغرفة التي تسكن بها المجني عليها، وجرى التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر محمد ماجد الفقي، محامي بالجنايات، لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقعة للمتهمين هي الإعدام كونه قتلا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث إنهما دبرا لتلك الواقعة مسبقا.