القصة الكاملة لمقتل مسن على يد شقيقه في البحيرة بسبب «أكل القطط»

تدق أجراس الساعة السابعة صباحاً ليستيقظ «عماد» كعادته، ليكون على موعد مع إطعام القطط التي طالما قدم لها الرعاية منذ صغره، هكذا يبدأ اليوم المعتاد للرجل الخمسيني بقرية المرتكبة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

لم يدرك «عماد» أن رحمته وعطفه على القطط ستكون الدافع لإنهاء حياته، على يد شقيقه الأصغر الذي يعاني من مرض نفسي ويعيش معه في المنزل.

وقوع مشاجرة بين الشقيقين

الواقعة بدأت فصولها عندما اندلع شجار بين الشقيقين داخل منزلهما لخلافات، إثر قيام المجني عليه «عماد»، 56 عاما، بإطعام القطط، لتنتهي بمقتله على يد شقيقه الأصغر، بعدما تعالت أصواتهم ليتفاجأ أهالي قرية المرتكبة بجثة المسن مسجاة على الأرض.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشقيقين يقيمان بمفردهما داخل منزل واحد، كما نشب بينهما الكثير من المشاجرات في وقت سابق كانت تنتهي بإصابة أحدهما، بالإضافة إلى معاناة المتهم من مرض نفسي.

وأبلغ الأهالي الجهات الأمنية بالحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطاراً بواقعة مقتل مسن

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن يدعى "عماد.ر"، 56 سنة، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة.

تحديد هوية المتهم

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شقيقين بقرية المرتكبة التابعة لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى مصرع «عماد.ر»، 56 سنة، إثر تعدي شقيقه الأصغر عليه ويدعى «علاء»، 38 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقال محمد ماجد الفقي، المحامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تتراوح مدتها من 5 إلى 10 سنوات كونها مشاجرة، مضيفاً أنه في حال إثبات إصابته بمرض نفسي، يتم إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.