شقيقان يقتلان والدتهما أثناء نومها في البحيرة.. «عايزين الأوضة بتاعتها»

أقدم شقيقان على إنهاء حياة والدتهما بإحدى قرى مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، إذ تولى أحدهما شراء كمية من البنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، ثم سكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم أشعل النيران بها.

مصرع مسنة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد مصطفى النمر مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بوصول «وداد.ر.م» 76 سنة، إلى مستشفى شبراخيت العام مصابة بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى حوش عيسى للحروق وتوفيت قبل وصولها، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث

وعلى الفور وجّه اللواء عمرو الشامي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هاني صبحي مفتش فرع البحث والمقدم أحمد حمدي رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، وذلك لسرعة ملابسات الواقعة.

تحديد هوية المتهمين

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلى المجني عليها وهما «رمضان.م.ا»، عامل، و«محمد.م.ا» وذلك من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة بالمجني عليها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شبراخيت من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن قيام المتهم الأول بإحضار جركن بنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم أشعل النيران، واعترف المتهم أن شقيقه هو من حرضه على فعل ذلك من أجل الحصول على الغرفة التي تسكن بها المجني عليها.

ومن جانبه ذكر محمد ماجد الفقي، محامٍ بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة للمتهمين هو الإعدام كونه قتلاً متعمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث بيَّتا النية للتخلص من والدتهما وجهّزا لذلك مسبقا.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.